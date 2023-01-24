Потрясла голой грудью: Удравшая за бугор Литвинова разделась перед толпой

Литвинова не постеснялась

Еще прошлой весной самая загадочная советская и российская актриса удрала за границу. Обосновалась она в Париже и, если верить слухам, рядом с ней верная подруга Земфира. Первое время Рената Литвинова откровенно признавалась, что тоскует по родине, но сейчас, видимо, нашла на чужбине свое место.

Жизнь у блондинки довольно насыщенная: модные показы, выгулы необычных образов на улицах французской столицы, фотосессии... Звезда, к слову, не стесняется представать перед народом топлес. Недавно, к примеру, она выкладывала в своем микроблоге снимок в купальнике и пожаловалась на фигуру. "Что же в себе улучшить?", – задавалась вопросом актриса.

Но, кажется, Рената Литвинова все-таки уверена в себе и в своем теле, ведь накануне она разделась перед толпой своих поклонников, разместив снимок без одежды. В кадре звезда элегантно прикрыла самую пикантную часть бюста рукой, а ее подведенные черным глаза загадочно смотрят куда-то в сторону. После появился еще один снимок из той же серии – на нем обнаженное тело актрисы накрыто черными перьями.

Блондинка явно потрясла голой грудью своих поклонников, ведь в комментариях появилась масса восторженных отзывов.

"Каждая фото публикация – шедевр. Как же невероятно красиво. Какая вы прекрасная", – осыпали комплиментами Ренату Литвинову пользователи.