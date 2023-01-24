"Алла Пугачева бомж": зажиточная родня захлопнула двери под носом 73-летней бабки

Пугачева осталась ни с чем.

На днях певица Алла Пугачева сделала очередное провокационное заявление, заявив, что в России ее больше ничего не держит. Поклонники предположили, что артистка продала свой замок в подмосковной деревне Грязь и освободилась от оков ненужной ей недвижимости.

Впрочем, судя по всему, родные и близкие Аллу Пугачеву тоже не держат. Ведь с момента отъезда Примадонны в Израиль в Сети не было ни одного кадра, где она гостит у зажиточной родни — Орбакайте, Преснякова и других знаменитостей. Таким образом родственники Пугачевой захлопнули двери для бесцеремонных визитов, из-за которых вокруг могли появиться нехорошие слухи.



Тем временем журналист Денис Сорокин уверен, что продажа Пугачевой всей недвижимости в России – большая ошибка. Таким образом артистка обрекла себя на печальное существование. Хотя это могло бы быть и очередным вбросом от Примадонны, которая теряет популярность на родине, и вскоре о ней тут никто не вспомнит.

"Значит, Алла Пугачева бомж. Тут радоваться нечему. В 70 с лишним лет оказалась на своей родине бомжом. Тут надо плакать. Ей надо думать о том, чтобы на родине хоть какую-то квартирку купить. Если вернется, на вокзале будет жить?" – сетует эксперт.



Если Пугачева вернутся в Россию, то жить ей здесь будет негде. Ютиться под одной крышей с детьми или внуками бабке будет неудобно, она к такому не привыкла, пишет "Царьград". Выходит, что в семье Пугачевой все нашли свое место под солнцем, кроме нее самой.