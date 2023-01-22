Разгоряченная Волочкова покрутила обнаженной промежностью у лица Джигурды: Ай да проказник

Анастасия Волочкова отдалась Никите Джигурде на глазах у толпы.

Два дня назад Анастасия Волочкова отметила свое 47-летие. Праздник получился шумный, многолюдный и очень страстный: Ариадна Волочкова плясала под песни Аллегровой, а Никита Джигурда в порыве эмоций, переполнивших его, даже издал нечеловеческий вопль.

Но, несмотря на то, что все гости, как и сама именинница, уже давно разъехались по домам, в Сети появляются все новые подробности прошедшего празднования. Одним из роликов поделился лучший друг Анастасии Волочковой.

На нем видно, как Никита хватает именинницу и начинает крутить ее и так, и этак. Одета Волочкова была, к слову, в слишком короткое платье, едва прикрывавшее ягодицы. Повисшая на Никите Анастасия несколько раз показала в камеру свои интимные места и, как только ролик оказался опубликован, их увидели все пользователи Сети. А самые внимательные из подписчиков Никиты Джигурды даже заметили, что на Анастасии будто бы отсутствует нижнее белье.

В результате одного из кульбитов разгоряченная весельем Анастасия Волочкова покрутила, выходит, обнаженной промежностью прямо у лица довольного вниманием публики Никиты Джигурды.

"Ай да проказник", "Луший друг ее голожопую засветил", "Завидую этой рогатке", "На Никиту все хотят заскочить", "Без трусов с голой кормилицей", – проехались по паре Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды пользователи Сети.