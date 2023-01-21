Аж глаза на лоб полезли: ублаженный Волочковой Джигурда заорал по-звериному

Вчера Анастасия Волочкова отметила свой день рождения: балерине исполнилось 47 лет. На празднике она собрала, как выразилась одна из гостей вечера журналистка Алена Жигалова, "дрим тим шоубизнеса": Прохора Шаляпина, Катю Лель и, разумеется, Никиту Джигурду.
Главным сюрпризом праздника стало появление дочери Анастасии Волочковой Ариадны: повзрослевшая девушка сильно изменилась и, нарядившись в яркое платье и туфли на шпильке, лихо отплясывала вместе с матерью и ее друзьями под бессмертный хит "С днем рождения" Ирины Аллегровой.
Никита Джигурда, который даже на чужом празднике захотел оказаться в центре внимания, заорал по-звериному что-то нечленораздельное так громко, что находившаяся на другом конце зала Анастасия Волочкова, очевидно разгадавшая в его вопле некий секретный шифр, захихикала не менее звучно.
Затем, преодолев разделявшее их с Анастасией расстояние, Никита в очках, будто бы надетых вверх тормашками, посвятил ей мини-стихотворение. Сделал он это с такой экспрессией, что у повидавшей немало поэтов Анастасии Волочковой вытянулось лицо и аж глаза на лоб полезли.
"Сбивающую в кровь свои босые ноги богиню Волочкову любят боги!", – выдал ублаженный праздником Анастасии Волочковой Никита Джигурда.