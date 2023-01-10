Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку
"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции
Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом
партнеры
Вторник
10 января
Лента новостей
20:20
Вышвырнули из дома без гроша, а любимый оказался женат: судьба Джейн Эйр в городе невест
20:00
"Вечный стыд": разъяренная Рудковская бросилась с кулаками на правящую власть
19:40
Развод, болезнь и жизнь с нуля: вцепившаяся в мать Орбакайте потерпела крах
19:20
"Какая гадость": размалеванные бабьей штукатуркой мужики довели до тошноты Кравец проститутским видом
19:00
"Выпил что-то и повис": Михалков на грани смерти отказался от помощи
18:40
"Пузо на нос лезет": 33-летняя жена осчастливила старика Диброва
18:20
"В монастыре": жена тихо ушедшего Газманова рассекретила место похорон
18:00
"Меня тошнит": Прятавшая округлившийся животик Кудрявцева раскрыла правду о своем положении
17:40
Три замужества, бездетность, ампутация ноги: как жила знаменитая Татьяна Шмыга
17:20
"Дешево": бросившая Харламова невеста разделась на камеру
17:00
"Под 60": стал известен возраст нового фаворита Лепса
16:40
В МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок
16:20
"Я без трусов": Показавшая толпе голые прелести Дарья Мороз сгорела от стыда
16:00
Легкий способ угробить недвижимость или культурный код российской провинции
15:40
Что будет с малышом? Заявившая о раке Орлова страдает от невыносимой боли
15:20
Куда смотрит Анисина? Старый женатый развратник Джигурда впился губами в грудастую молодуху
15:00
"Капельница за капельницей": врачи борются за жизнь разбитого инсультом Краско
14:40
Диетолог призвал россиян пить больше воды для нормализации веса после праздников
14:20
"Вот только родился!": Скрытная Дубцова явила миру своего малыша
14:10
Близкого мужчину Навки срочно увезли в реанимацию
14:00
Госпитализированный с поражением легких Михалков висит на волоске от смерти: Инфаркт
13:40
Столичный рынок пополнили 4 новостройки
13:20
"Прости ты его": оставшаяся одна любимица Киркорова дошла до края
13:00
Почему выгодно покупать недвижимость на стадии строительства?
12:40
Банки несут риски: в России ожидается рост ипотечных ставок
12:20
Не смогла скрыть: Пузатая молодуха Прилучного сообщила важную новость после слухов о беременности
12:00
"Можно погибнуть": Найденной в горах в ужасном состоянии Боне вынесли страшный приговор
11:40
В Москве попавшая в аварию женщина начала рожать
11:20
"Такое людное место": разлучница Акиньшина публично облапала Козловского
11:00
"На борту бомба": Оскар Кучера с детьми оказался в заминированном самолете
10:40
"Хочется плюнуть в лицо": мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах
10:20
Как изменятся цены на аренду жилья в Москве в 2023 году
10:00
Как быстро восстановить кожу лица после новогодних праздников: советы косметолога
09:40
Облапошил всю страну: Разругавшийся с семьей принц Гарри раскрыл грязную ложь брата Уильяма
09:20
"Это невозможно": стали известны подробности состояния Михалкова
09:00
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
08:30
Любительницу унижений Собчак облизали с ног до головы
08:10
Кому не светит ипотека в 2023 году
06:37
Потерявшая волосы Варнава бьется в конвульсиях: Болеет
04:15
"Плохо, тяжело": сбежавшая из России Боня взвыла от боли
02:35
"Может найти что-то по душе": оставшийся без съемок Бурунов нашел новую работу
00:09
Домочадцев день: традиции и приметы 10 января
22:00
В Воскресенске поймали напавшую с ножом на знакомого женщину
21:40
"Сверкнула упругими талантами": Стриженова с голой грудью вызвала переполох
21:20
"Решили похоронить в Париже": Высоцкая склонилась над телом Кончаловского после новости об убийстве
21:00
Тюремная решетка на долгие годы: Смольянинов мгновенно поплатился за свои слова о России
20:40
"Сложно поверить, но мы вместе": вывалившая грязное белье Барановская объявила о браке с Гордоном
20:20
"Таких теперь нет": Черные пятна покрыли тело найденной под кустом Толкалиной
20:00
Правила хорошего вкуса: как всегда выглядеть стильно
19:40
92-летний Краско госпитализирован в реанимацию с инсультом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
"Фото без трусов": Затосковавшая по мужской ласке Волочкова показала толпе промежность
"Сложно поверить, но мы вместе": вывалившая грязное белье Барановская объявила о браке с Гордоном
"Невеста": 51-летняя Кудрявцева показала откровенные кадры
Тюремная решетка на долгие годы: Смольянинов мгновенно поплатился за свои слова о России
"У нас любовь": согрешивший в сауне с пузатой Волочковой Джигурда вынужден принять ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Какая гадость": размалеванные бабьей штукатуркой мужики довели до тошноты Кравец проститутским видом

"Какая гадость": размалеванные бабьей штукатуркой мужики довели до тошноты Кравец проститутским видом

Мир сходит с ума. Если раньше пользоваться губной помадой, надевать туфли на каблуке и юбки считалось уделом прекрасной половины человечества, то теперь ведущие мировые модельеры настоятельно советуют все это и мужчинам. Алена Кравец в ужасе от этих перемен в сознании.
прочитано 126 раз

Летом прошлого года французский люксовый бренд Christian Louboutin представил мужскую коллекцию весна-лето 2023 в рамках Недели мужской моды в Париже. Она удивила моделями на высокой платформе из плексигласа с наборным каблуком и ботильонами на платформе с верхом, украшенным ярким узором из пайеток.

ПО ТЕМЕ

Опозорил деда-ветерана: омерзительные нацистские выпады иноагента Галкина возмутили патриотку Кравец

А Том Браун, которого долгое время называли главным дизайнером мужской одежды в США, шокировал общественность коллекцией, предлагающей мужчинам надеть юбки и показывать всем голые волосатые колени. Критики хотя и не понимали этой странной моды, но политкорректно говорили, что, мол, "стиранием границ гендера никого не удивишь".

Но вот изысканная модница, признанная икона стиля Алена Кравец удивлена. "Вещи многих домов моды уже просто не хочется покупать, потому что юбки и помады там рекламируют мужики, – поражена певица и актриса. – И свежий пример. Подруга из Бельгии прислала рекламу декоративной косметики марки NYX. Там тени нанесены на лицо бородатого мужика. Ресницы накрашены, брови выщипаны и подведены, тональный кремом и пудрой лицо тоже обильно обработано. Словом, эдакая Кончита Вурст – бородатая победительница "Евровидения" в 2014 году – теперь рекламирует товары для женщин. Остановите Землю, я сойду!"

Фото: пресс-служба

По мнению Алены, мужики и так мельчают. "Женщины руководят бизнес-империями, водят самолеты и поезда, а мужики теперь красят веки тенями, – шокирована консервативная Кравец. – Какая гадость бабья штукатурка на рожах мужиков! Если так пойдет и дальше, то рожать будет не от кого".

Фото: Nicole Kubelka/imago-images.de/www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 19:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочется плюнуть в лицо": мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах

Зрители в шоке
Шоу-бизнес

"Меня тошнит": Прятавшая округлившийся животик Кудрявцева раскрыла правду о своем положении

Важное заявление
Шоу-бизнес

"В монастыре": жена тихо ушедшего Газманова рассекретила место похорон

Это было неизбежно
Шоу-бизнес

Три замужества, бездетность, ампутация ноги: как жила знаменитая Татьяна Шмыга

Печальная судьба примы оперетты

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Здоровье

Спорт: главные правила зимних тренировок
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+