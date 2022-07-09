Опасная болезнь может разрушить беззаботную жизнь скачущей по мужикам Волочковой

Анастасия Волочкова может похвастаться бурной личной жизнью. Балерину буквально окружили ухажеры, которых она представляет публике по очереди. 46-летняя артистка счастлива, что к ней проявляют внимание красивые и состоятельные мужчины. Например, сейчас танцовщица увлечена 26-летним молодым человеком по имени Хан, у которого, по ее словам, если и агентство недвижимости, и юридическая фирма. Он преподносит знаменитости подарки и насыщено проводит с ней время.
Однако в беззаботной жизни Волочковой, которая, образно говоря, скачет от мужика к мужику, может возникнуть серьезная проблема. Обратив внимание на натруженные ноги балерины, врач-остеопат Александр Евдокимов предупредил ее о развитии опасной болезни. В беседе с BLITZ+ специалист заявил: состояние стоп Анастасии, на которых образовались большие шишки, может оказать негативное влияние на весь организм.
Врач не исключает, что в будущем у артистки появятся проблемы с коленями, тазобедренными суставами и позвоночником. Может возникнуть варикозная болезнь, если стопы не будут хорошо выполнять "насосную" функцию, предупредил эксперт. В таком случае Анастасии Волочковой придется отказаться от привычного уклада жизни и всерьез заняться своим здоровьем.