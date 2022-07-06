"Станет хуже": нарастившей шишку в интимном месте Волочковой срочно требуется операция

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не раз демонстрировала свои изможденные после изнурительных тренировок ступни. 46-летняя балерина до сих пор не ушла из профессии и продолжает радовать фанатов выступлениями и тренировками. Однако со временем это может аукнуться ей серьезными проблемами со здоровьем.
Недавно Анастасия Волочкова показала свежие снимки, которые ужаснули фанатов. Мало того, что в последнее время танцовщица сильно похудела и выглядит иссохшей, так еще и вид ее ног оставляют желать лучшего.
На фото Волочкова показала свои ноги, на которых были видны устрашающие шишки на больших пальцах. Конечности балерины не выглядят здоровыми, а в дальнейшем они могут стать еще хуже.
Врач-остеопат Александр Евдокимов рассказал, что при таком положении дел большая косточка на ноге балерины будет только расти, поэтому ей требуется срочная операция. Однако в ее возрасте такое хирургическое вмешательство не всегда может проходить успешно.
"Спасти палец можно без операции, существуют специальные упражнения, они очень хорошо помогают, чтобы не допустить осложнений. Если этого не делать, то станет хуже", – рассказал медик.