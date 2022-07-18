Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Понедельник
18 июля
Лента новостей
10:09
"Редко готовлю": измученная работой Высоцкая кормит престарелого мужа простой гречкой
09:58
Самые популярные новостройки Москвы
09:58
Сибирская республика и Северокавказская федерация: США хотят раздробить Россию
09:26
"Зачем плевать вдогон?!": Разина вывели на чистую воду после слов о смерти Шатунова
09:11
Бизнес-центры теряют арендаторов
09:06
"Зеленский сыграл демократа": Лавров раскрыл роль Запада в госперевороте на Украине
08:59
Алехно откровенно об изменах в браке, разделе имущества и отношениях с Медведевой
08:41
"Несуразно": Фриске с ребенком на руках опростоволосилась в важный день
06:15
Загорающий на пляже тюлень стал звездой Сети
04:16
По улицам Подмосковья гуляет одинокий львенок – видео
02:24
Трудолюбивый кот-почтальон произвел фурор: видео
00:03
Афанасьев день: народные приметы и традиции 18 июля
22:44
"Кошмар! Молодая мама": оставившая ребенка Арзамасова бросилась с моста в бездну
22:35
Семью лосей на водопое сняли на видео
21:36
"Минимум 10 лет сосала": Брежневу и экс-жену Меладзе столкнули лбами
20:02
Рецепт на скорую руку от Ларисы Гузеевой: Картофельное пюре с луком
19:24
"Нужно срочно лечить": Жена больного Малахова назвала причину его вылета из России
18:05
"Шарахаются прочь": Обколотая в наркоклинике дочь Успенской до ужаса напугала народ
18:03
"Огромный! Двухметровый!": Вываливший достоинство Тарзан удовлетворил Королеву и Киркорова по очереди
17:05
"Не хотят делить имущество": Сделано заявление о разводе Навки
16:20
"У меня есть любовник": Бондарчук откровенно о нетрадиционном сексе
16:13
"Без ретуши и фотошопа": морщинистая жена Николаева показала истинное лицо
15:14
"У Пугачевой любовник в Израиле": Собчак раскрыла сенсационные подробности
15:06
"Ларка, ты ли?": найденную в мешке перекошенную Гузееву с трудом опознали
14:28
"Опять обманули": Ошарашенная изменой мужа Собчак сорвалась на матерную брань
14:24
Осталась одна: контракт с Лепсом не позволил красавчику Панайотову провести ночь с 66-летней Долиной
13:35
"Пенсии лишить и отдать вдовам Донбасса": влипшую в уголовщину Пугачеву требуют наказать
12:41
"Нате вам": развратница Штурм вывалила пышные прелести без белья
12:24
"Всё, потеряли": истощенная до скелета Ходченкова свалилась на пол в драных царапинах
11:43
"На шестом месяце!": Беременную Долину сдали с потрохами
11:15
"Теперь я с другой": Вышвырнутый из дома любовник Бабкиной променял старье на Лолиту
10:53
"Романтика": Появившийся с мужиками на публике Цискаридзе открыто стал голубым
09:46
Перестали здороваться: поддерживающий спецоперацию Алехно назвал отвернувшихся от него звезд
08:14
Морские львы распугали посетителей пляжа – видео
06:43
Если в квартире душно: пять дельных советов для улучшения микроклимата
04:15
Сообразительную собаку из Бразилии сняли на видео
02:52
Особенность внука Пугачевой вскрылась после рождения Подольской очередного сына Преснякова
02:04
17-летний актер сериала "Очень странные дела" выложил позорный интим со зрелой женщиной
00:09
День Андрея Наливы: приметы и традиции 17 июля
22:19
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
20:13
Орбакайте, Началова, Варум: артистки, выскочившие замуж слишком рано
17:56
Всему приходит конец: Фанатам "Сватов" придется проститься с Добронравовым
17:28
Карпович сделала заявление после известия о расставании с Прилучным: С рождением дочки!
17:03
"Самый близкий человек": Сраженный инсультом Моисеев рвется в Юрмалу на встречу с Пугачевой
16:09
"Зарабатывали пять-шесть самолетов": обманувший народ Разин шокировал размером гонораров
15:34
Два неудачных брака, громкий развод, слухи о романе с Барановской: запутанная личная жизнь Лепса
15:24
Оттопырившую грудь Бузову закидали камнями: Ей же не 18 лет
15:13
Еле передвигается: Тарасову увидели после слухов о госпитализации
14:18
Одурачившая народ Литвинова решилась на признание: Там кое-что подложено сзади
14:14
"Какое солнышко": Тайно родившая Шарапова показала сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теперь я с другой": Вышвырнутый из дома любовник Бабкиной променял старье на Лолиту
Особенность внука Пугачевой вскрылась после рождения Подольской очередного сына Преснякова
"Не хотят делить имущество": Сделано заявление о разводе Навки
Орбакайте, Началова, Варум: артистки, выскочившие замуж слишком рано
"Ларка, ты ли?": найденную в мешке перекошенную Гузееву с трудом опознали
"На шестом месяце!": Беременную Долину сдали с потрохами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Несуразно": Фриске с ребенком на руках опростоволосилась в важный день

"Несуразно": Фриске с ребенком на руках опростоволосилась в важный день

36-летняя Наталья Фриске наслаждается счастьем материнства.
прочитано 454 раза

Сестра Жанны Фриске души не чает в своей дочке Луне и проводит с ней очень много времени. Семейные праздники, конечно же, тоже не обходятся без всеми обожаемой малышки. Например, накануне Наталья Фриске отправилась на банкет в честь дня рождения своего отца и взяла с собой дочь.

ПО ТЕМЕ

До слез: Наталья Фриске с отцом своего ребенка трогательно помянула покойную сестру Жанну

"Мальчика или девочку?": Родившая из пробирки Фриске ждет второго ребенка

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

В соцсетях счастливая Фриске показала свои танцы с ребенком на руках. Неожиданно молодая мать попала под шквал критики. Виной тому стал наряд Натальи. Для праздника женщина выбрала длинное обтягивающее платье с анималистичным принтом, которое сильно обтянуло фигуру не так давно родившей Фриске.

Пользователи Сети решили, что Наталья опростоволосилась с выбором наряда в столь важный день. Примерно такое же мнение высказала и стилист Яна Гракова. Ей образ знаменитости пришелся совсем не по вкусу.

"Все это смотрится старомодно и несуразно," – заявила Гракова.

В комментарии BLITZ+ стилист отметила: Наталья продемонстрировала яркий пример того, как платье может испортить довольно интересную женщину. По мнению эксперта, Фриске могла бы спасти образ другой прической, но она этого не сделала.

Впрочем, сама Наталья Фриске уже, кажется, не обращает никакого внимания на мнение посторонних и просто наслаждается тем, что имеет. Женщина понимает, что материнство ее изменило не только внутренне, но и внешне. При этом Наталья Фриске вполне довольна тем, что видит в зеркале.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2022, 08:41 Источник: Blitz.plus • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Теперь я с другой": Вышвырнутый из дома любовник Бабкиной променял старье на Лолиту

Вовремя спохватился
Шоу-бизнес

"Всё, потеряли": истощенная до скелета Ходченкова свалилась на пол в драных царапинах

Жуткое зрелище
Шоу-бизнес

Осталась одна: контракт с Лепсом не позволил красавчику Панайотову провести ночь с 66-летней Долиной

Вот такие друзья
Шоу-бизнес

"Опять обманули": Ошарашенная изменой мужа Собчак сорвалась на матерную брань

Эмоции не скрыть

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Здоровье

Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

В России хотят премировать регионы за борьбу с борщевиком
В Крыму мужчина поджег машину соседа
В мужчину стреляли на детской площадке в Петербурге
В Кемерове загорелся перевозивший пассажиров автобус
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+