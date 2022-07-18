"Несуразно": Фриске с ребенком на руках опростоволосилась в важный день

36-летняя Наталья Фриске наслаждается счастьем материнства.

Сестра Жанны Фриске души не чает в своей дочке Луне и проводит с ней очень много времени. Семейные праздники, конечно же, тоже не обходятся без всеми обожаемой малышки. Например, накануне Наталья Фриске отправилась на банкет в честь дня рождения своего отца и взяла с собой дочь.

В соцсетях счастливая Фриске показала свои танцы с ребенком на руках. Неожиданно молодая мать попала под шквал критики. Виной тому стал наряд Натальи. Для праздника женщина выбрала длинное обтягивающее платье с анималистичным принтом, которое сильно обтянуло фигуру не так давно родившей Фриске.

Пользователи Сети решили, что Наталья опростоволосилась с выбором наряда в столь важный день. Примерно такое же мнение высказала и стилист Яна Гракова. Ей образ знаменитости пришелся совсем не по вкусу.

"Все это смотрится старомодно и несуразно," – заявила Гракова.

В комментарии BLITZ+ стилист отметила: Наталья продемонстрировала яркий пример того, как платье может испортить довольно интересную женщину. По мнению эксперта, Фриске могла бы спасти образ другой прической, но она этого не сделала.

Впрочем, сама Наталья Фриске уже, кажется, не обращает никакого внимания на мнение посторонних и просто наслаждается тем, что имеет. Женщина понимает, что материнство ее изменило не только внутренне, но и внешне. При этом Наталья Фриске вполне довольна тем, что видит в зеркале.