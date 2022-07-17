"Нате вам": развратница Штурм вывалила пышные прелести без белья

Наталья Штурм – та еще развратница. Звезда не стесняется надевать откровенные наряды с глубоким декольте, а также периодически заводит отношения с молоденькими кавалерами. Ранее она заявляла, что "из большого секса" она уходить не планирует до ста лет.
Накануне Штурм вновь раззадорила поклонников, выложив в Telegram-канал серию пикантных снимков. На фотографиях звезда предстала в легком красном платье с глубоким декольте, вывалив пышные прелести без белья. Кстати, на некоторых снимках было заметно, что платье Натальи отличается не только глубоким декольте, но и глубоким вырезом в районе бедра. Разрез оказался настолько огромным, что на одной фотографии даже заметны красные трусики звезды. "Нате вам, красненького плесну с утреца))", – написала в социальных сетях певица.
По всей видимости, в таком виде артистка пришла на премьерный показ фильма "Хронос". Наталья активно позировала сперва в кинозале, а затем перед журналистами, раздавая интервью прессе.
Своим откровенным видом звезда довела народ до экстаза. Так, поклонники Штурм оценили ее яркий образ. "Классное платье и нижнее белье...бомба", "Декольте сногшибательное", – написали в комментариях шокированные пользователи Сети.