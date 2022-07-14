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Шоу-бизнес
"Никому не отказала": меняющая мужиков Волочкова удовлетворила всех

"Никому не отказала": меняющая мужиков Волочкова удовлетворила всех

Анастасия Волочкова не боится критики в свой адрес и открыто говорит о том, что ей нравится делать.
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В последнее время у бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой сменилось несколько возлюбленных, каждый из которых претендовал на серьезное будущее, но не оправдал надежд балерины.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Анастасия Волочкова не отчаивается и продолжает поиски возлюбленного. Вернее, они находят ее сами. Дальше дело за малым – покорить сердце танцовщицы. Последним героем Волочковой стал дагестанец по имени Хан, который строил ей забор и запал в душу. Хан покорил Анастасию Волочкову своей щедростью, ведь за строительство зеркального сооружения против любопытных соседей не взял ни копейки.

Народная артистка России не устояла перед такой широтой души, ведь сама она тоже щедра на деньги и часто устраивает благотворительные концерты. Недавно Анастасия Волочкова устроила творческий вечер, на котором ее чествовала толпа восхищенных поклонников. Балерина дала автограф всем желающим, терпеливо уделив время каждому фанату. В своем аккаунте она поделилась красочными и атмосферными кадрами с мероприятия. На снимке она стояла в центре зала в ярко красном платье и общалась с россиянами.

"Никому не отказала. Все довольны", – отметила Волочкова.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press
Автор: 14 июля 2022, 20:46 Источник: соцсети • Требует проверки
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