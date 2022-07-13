"Жизнь скучная, дел нет": уставший от слухов Тюльпанов нашел объяснение грязным сплетням

Владислав Тюльпанов в эксклюзивном комментарии для "Дни.ру" подтвердил, что слухи вечно сопровождают медийных личностей. Мужчина уже знает это по себе, а также по опыту своих друзей и знакомых, занимающих видное место в обществе. К сожалению, никуда от этого не деться – кто-то любопытный всегда будет хотеть проникнуть на частную территорию.
При этом Тюльпанов нашел вполне разумное объяснение грязным сплетням, сопровождающим звезд различной величины. Мужчина считает, что народу просто скучно. Именно от безделья люди начинают выдумывать небылицы. Чтобы этого не было, народу необходимо занятие.
"Жизнь скучная, дел нет, надо что-то пообсуждать, поперемывать косточки," – объяснил поведение сплетников Тюльпанов.
Кроме безделья, свою роль также играет недовольство людей собственной жизнью и постоянный поиск ее негативных сторон. Все это возбуждает повышенный интерес к жизни более успешных знаменитостей.
Сам Владислав Тюльпанов уверен, что личная жизнь – это дело каждого. Судя по всему, он уже устал от слухов. Политик подчеркнул, что он комментариев о своей личной жизни уже никому не дает и впредь делать этого не будет – такова его твердая позиция.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Владислав Тюльпанов спустил с небес на землю возомнившего себя суперзвездой Даню Милохина.