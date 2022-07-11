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Шоу-бизнес
"Пляшущий страус": бездарную Волочкову вывели на чистую воду

"Пляшущий страус": бездарную Волочкову вывели на чистую воду

Подписчики Анастасии Волочковой заклеймили ее позором.
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Заслуженная артистка России, артистка балета Анастасия Волочкова после ухода со сцены ведет довольно беззаботный образ жизни, о котором постоянно рассказывает поклонникам. Бывшая прима Большого театра любит делиться в социальных сетях своими приключениями, однако зачастую эта привычка играет с ней злую шутку.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Балерине не раз приходилось отхватывать от собственных же фанатов за неуместные высказывания или скандальные фотографии. Очередным поводом для критики стало видео из подмосковного отеля.

Анастасия Волочкова решила провести время на летней веранде в компании так называемых друзей. Не исключено, что артистка просто захотела заработать денег на пиаре отеля, на что обратили внимание ее подписчики. Так или иначе, бывшая звезда балета решила станцевать по хит Любови Успенской "Гитара" и выложила запись в социальные сети.

Странные телодвижения артистки подписчики не оценили. Они обратили внимание, что бывшая балерина вообще не попала в такт музыки. Злые языки заклеймили Анастасию Волочкову позором.

"Пляшущий страус", – написал один из пользователей.

В итоге звезде сцены пришлось вовсе закрыть комментарии под своим постом. Впрочем, это не оставило подписчиков. Они продолжили свои мысли под другими публикациями Анастасии Волочковой.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 21:03 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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