"Это был ад!": озабоченный Цискаридзе подвергся жестоким нападкам

Николай Цискаридзе гордится тем, что он всегда честен перед своими поклонниками.

В 2018 году знаменитый артист принял для себя важное решение – он решил стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и сам открывал голосование. Николай Цискаридзе вовсе не кривил душой: озабоченный судьбой своей страны мужчина искренне доверился политику и сделал свой осознанный выбор.

В интервью спецпроекту Пятого канала "ОтЛичная жизнь" артист признался, что это решение было многими встречено в штыки. Огромное количество людей из числа знакомых Цискаридзе пытались после этого выяснять с ним отношения.

"Это был какой-то ад!" – рассказал артист о яростных нападках за близость с президентом.

Люди не верили и жестоко обвиняли мужчину в том, что он говорит не то, что думает на самом деле. Николай Цискаридзе в ответ стоял на своем, как стоит и сейчас. Артист никогда не врет своей аудитории. Если ему и случалось к чему-то призывать, то это всегда было искренне. Никто и никогда не слышал от Цискаридзе иного мнения по вопросу его гражданской позиции.

Если мужчине что-то не нравится, он не стесняется об этом говорить. Именно поэтому для многих "власть предержащих" он – неудобный артист. Все знают, что Николай Цискаридзе может задать неприятный вопрос и будет отстаивать свое мнение, а это еще раз подтверждает его искренность и прямолинейность.