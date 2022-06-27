Конец затворничества: Таисия Повалий внезапно появилась в центре Москвы и произвела фурор

Грандиозным 40-минутным показом Валентина Юдашкина завершилась Московская неделя моды. Посмотреть на коллекцию легендарного кутюрье собрался весь свет – Филипп Киркоров, Анита Цой, Жасмин, Яна Рудковская. Но главное внимание было приковано к Таисии Повалий.



Артистки не было заметно на эстрадном небосклоне несколько месяцев. Поклонники видели ее лишь на церемонии вручения премии "Шансон года" в Кремле в апреле и на концерте по случаю Дня победы с "Песней про рушник" в "Крокусе" в начале мая. Поэтому теперь, конечно, все обрадуются ее внезапному появлению в самом центре Москвы.

"Я не могла пропустить показ моего большого друга Валентина Юдашкина, – улыбается прославленная певица. – У меня много сшитых им платьев – и концертных, и для выходов в свет. Он как никто чувствует и понимает женщину, в его платьях хочется парить, любить и быть любимой".

Таисия Повалий – настоящая королева! – в этот вечер затмила, кажется, даже моделей показа. А проходил он на знаменитом Парящем мосту в парке "Зарядье", что близ Кремля. На закате на фоне кремлевских рубиновых звезд дефиле блестящих нарядов Valentin Yudashkin Haute couture 2022 выглядело очень эффектно! Платья с золотым шитьем, пайетки, камни, винтажные детали отделки – отличная коллекция!

"Я очень скучала по таким красивым и статусным мероприятиям, по выходам в свет, по коллегам, – призналась Повалий. – Хочется посмотреть и премьеры в театрах, и на выставках побывать – словом, на это лето планов много!" Словом, конец затворничеству!