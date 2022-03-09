"Такая страшная": Раздавленная инсультом Волочкова осталась одна

Пока звезды шоубизнеса делились в соцсетях снимками букетов и подарков, балерина всея Руси опубликовала на своей странице в "Инстаграме" новый пост, который заставил волноваться поклонников за самочувствие кумира.
На свежей фотографии Анастасия запечатлена без макияжа и с заплаканными глазами. В подписи к снимку она откровенно призналась, что ее 8 Марта прошло не с улыбкой на лице, а со слезами на глазах. Как оказалось, Волочкова звонила своему отцу, который после перенесенного инсульта уже 13 лет не может разговаривать. Вот раздавленная страшным недугом своего близкого человека артистка и не смогла сдержать эмоций.
"Я такая страшная без косметики и после слез", – призналась балерина.
В этот непростой момент ее поддержала некая близкая подруга Светлана, которая работает в СПА отеле. Женщина, по словам балерины, появилась в ее доме, когда ей "так тяжело было на сердце", и смогла поднять страдающей Волочковой настроение. Многих поклонников скандально известной танцовщицы удивил тот факт, что в этот день она осталась без поддержки и внимания нового возлюбленного, которым она так активно хвасталась в соцсетях последние дни.
"Почему вы одна с обслуживающим персоналом в праздничный день? Походу Димон уже срулил, сидит печальная, сама себя поздравила", – написали в комментариях пользователи.