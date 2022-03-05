"Эталон пошлости и самолюбования": Вывалившая грудь Волочкова взбесила народ разговорами о морали

Анастасия Волочкова не перестает вызывать бурные эмоции у своих поклонников.

Балерина то и дело оказывается в центре скандалов. Недавно она громко рассталась с очередным ухажером, банщиком Сергеем, с которым познакомилась на программе "Давай поженимся!". После этого за личной жизнью Анастасии внимательно следят поклонники и недоброжелатели, а она охотно дает поводы для слухов.

Теперь Волочкова решила, что сплетни ей надоели. Она опубликовала в своем блоге пост, где призвала людей быть добрее и не придумывать небылицы. "Зачастую я узнаю придуманную и выдуманную обо мне информацию, и диву даюсь. Насколько у многих изощренная фантазия. И ведь чаще всего на себя берут смелость судить, осуждать, злословить и указывать как жить или с кем и что делать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - высказалась артистка.

Длинный текст Анастасия сопроводила своим фото, на котором предстала в по обыкновению провокационном виде. Волочкова буквально вывали перед камерой грудь, которая обрамлена глубоким декольте. Она как бы наклонилась вперед к камере, из-за этого непонятно, если на ней вообще нижняя часть одежды.

Поклонники по-разному отнеслись к легкому несоответствию текста и снимка. "Эталон пошлости и самолюбования. Продолжайте, Анастасия, вы служите примером, как не надо жить", "Опять напилась", "Вы реально не понимаете, что все злословие от вас зависит, от вашего поведения и образа? ", "Взрослая женщина уже… ну негоже так оголяться на весь мир", "Тетке под полтинник, а ведет себя как малолетка", "Хватит уже нам читать мораль и воспитывать нас. Что ни пост, то нотация", "Настя, почему Вы постоянно в " неглиже" позируете? Вы же не младенец", – взбесились комментаторы от разговоров о морали.