"Облысение": Жалким патлам на голове Волочковой нашли объяснение

Королева шпагата Анастасия Волочкова стала жертвой собственного стилиста.

Роскошная блондинка Анастасия Волочкова любит привлекать внимание к своей персоне. Увы, в последнее время звезда получает массу критики из-за внешности. Поклонников печалит голова знаменитости, в частности, прическа. Народ даже предполагает, что балерина больна.

Недавно в инстаграм-аккаунте артистки появились поразительные снимки. Блондинка сняла с макушки увесистый шиньон и предстала перед камерой а-ля натюрэль. Предварительно она сделала окрашивание, но оно не спасло ситуацию.

Россияне с удивлением отметили, что на голове балерины почти не осталось волос — какие-то жалкие патлы. Пока хейтеры торжествовали, фанаты забеспокоились за Анастасию Волочкову. В Сети появилось мнение, что во всем виновато облысение.

Профессиональный парикмахер Анна Рочева опрвергла жуткие опасения и рассказала, как обстоят дела с прядками знаменитости. "Это не говорит о том, что у нее облысение. Мне кажется, это просто плохо сделанное окрашивание", — выразилась мастер по локонам.

Эксперт видит источник проблемы в стилисте, которого выбрала блондинка. Якобы у звезды обломались волоски из-за неправильных процедур. Перспективу парикмахер видит положительную — у корней густота сохраняется, так что в будущем Анастасия Волочкова может обзавестись пышной шевелюрой.