Лишь бы предохранялась: Волочковой дали совет после интимных ласк с новым мужчиной

Анастасия Волочкова живет в свое удовольствие и не собирается никому ничего доказывать. На днях ее осыпали непрошеными советами.

Недавно балерина Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным, банщиком из Подмосковья Сергеем Кузнецовым. Звезда лила слезы и строчила в соцсетях лирические длинные тексты о том, как он был ей дорог, но не оправдал надежд. Волочкова обвинила ухажера в том, что он использовал ее ради пиара. Сергей же в свою очередь заявил, что балерина совершила нечто такое, за что надо просить прощения. Каждый остался при своем.

Анастасия Волочкова горевала недолго. На днях она показала в своем "Инстаграм" старого нового друга Олега. Поклонники были шокированы тем, как быстро Волочкова взялась за свое. На снимках она валялась с Олегом на диване чуть ли не в обнимку, демонстрируя довольно интимные ласки с котом.

Анастасия Волочкова все предусмотрела и отключила возможность комментировать ее снимки. Судя по всему, балерина решила не портить себе настроение и наслаждаться жизнью, которую может себе позволить.

Тем не менее, в пабликах поклонники Анастасии Волочковой бьют тревогу и пишут, лишь бы предохранялась! Также завистливые поклонники советуют ей почаще сдавать анализы на предмет наличия венерических заболеваний.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова занимается сексом по четыре-пять раз в день. Для нее это норма.