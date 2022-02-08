Видок потерявшей любимого Волочковой вызвал оторопь: Опухшая и без волос

Еще недавно любительница шпагатов хвасталась подписчикам своими счастливыми отношениями с банщиком Сергеем, однако идиллия продлилась недолго: после отдыха на Мальдивах пара рассталась.
Анастасия не скрывала, что очередной удар в спину от мужчины дался ей не легко, но нужно жить дальше. Начать новую главу своей жизни она решила со смены имиджа: балерина вышла в свет с новой прической. Звезды во всем мире следуют популярному тренду на естественную красоту, и Волочкова, кажется, решила к ним присоединиться. Балерина убрала накладные волосы, оставив свои натуральные, а заодно изменила их цвет. Пока артистка думает, что теперь выглядит свежо и молодо, подписчики подозревают, что она начала терять волосы.
"Лысеет на глазах! Что за сосульки на голове", – написали в комментариях пользователи.
Поклонники стали гадать, с чем это может быть связано: одни предположили, что всему виной питание балерины, которая отказалась от мяса, а другие уверены, что на внешнем виде Анастасии сказалось расставание с банщиком Сергеем. Кроме того, артистка предстала с естественным макияжем, чем тоже не угодила строгой публике.
"Что-то личико опухшее", – заметила одна из подписчиц.
Ну, и не осталось без внимания платье звезды: из-за чересчур короткой юбки и оголенных плеч пользователи сравнили Волочкову с эскортницей и посоветовали начать одеваться по возрасту.