"Все в жизни просрала": Волочкову смешали с грязью

Анастасия Волочкова поделилась с россиянами радостью от выступления. Однако свежий пост "королевы шпагата" в соцсети вызвал неоднозначную реакцию.

Балерина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте короткое видео, на котором делает поклоны перед залом. "Овации моих зрителей – самая любимая музыка моей жизни!", – заявила танцовщица.

Поклонники искренне порадовались за 46-летнюю Анастасию Волочкову, осыпав ее комплиментами. Более же критические настроенные россияне в пух и прах разнесли звездную блондинку. "Это вряд ли можно назвать овациями. Жидкие аплодисменты", "Все время одеяло на себя тянет. Объясните ей кто-нибудь, что хлопают родители своим детям, а она там сбоку припека", – высказались фолловеры.

А один из комментаторов и вовсе заявил, что некогда известная и талантливая балерина потеряла все, что имела. "Как же это позорно – выступать за шапку сухарей и, выпрашивая букетик роз не первой свежести по захолустным ДК, когда другие балерины, ее ровесники, блещут на лучших сценах мирах! Все в жизни просрала... и семью, и родных, и карьеру!", – обрушился подписчик на знаменитость.

Напомним, ранее стало известно, что Анастасия Волочкова рассталась со своим новым любовником Сергеем, с которым познакомилась в шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Балерина не скрывала своего счастья, публикуя совместные фото с избранником с отдыха на Мальдивах. О конкретных причинах разрыва отношений пары неизвестно. Однако экс-возлюбленный все же приоткрыл завесу тайны.

