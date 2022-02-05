"Распущенная": экс-супруга Фоменко поведала о причинах неудач потерявшей любовника Волочковой

Жена известного актера прокомментировала неудачи Волочковой.

Недавно мир шоу-бизнеса потрясла новость – Анастасия Волочкова рассталась со своим любовником. Некоторые считают, что банщик Сергей просто воспользовался балериной, оказавшись обыкновенным альфонсом. Кто-то же верит, что экс-возлюбленные по-настоящему любили друг друга. Свое мнение на этот счет озвучила бывшая жена Николая Фоменко.

Мария Голубкина считает, что прима Большого театра – глубоко несчастная женщина. При этом она не относится к танцовщице со злостью. Наоборот, женщина убеждена, что Анастасия – неплохой человек. Кстати, она также отметила, что тяжелая жизнь и у Ксении Собчак, к которой, по ее мнению, относятся еще хуже. Так, она переживает, что журналистке могут скоро "настучать". Также она заявила, что нужно закрыть все театры. чтобы артисты начали вертеться и научились зарабатывать.

Голубкина уверена, что Волочковой нужно перестать расслабляться. "Она распущенная", – заявила экс-супруга актера. Мария уверена, что балерина должна начать думать о себе и стать Сволочковой.

По словам Марии, нужно много трудиться, чтобы стать богатым и успешным. Так, она приняла участие в съемках фильма нашумевшего режиссера Валерии Гай Германики, который должен выйти в прокат весной. Однако из-за пандемии коронавируса ничего нельзя знать наверняка.