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Шоу-бизнес
"Сейчас понос польется": Раскоряченную Волочкову пнули в неожиданный момент

"Сейчас понос польется": Раскоряченную Волочкову пнули в неожиданный момент

Пережив расставание с любимым, Анастасия Волочкова сделала фанатам подарок. Но в ответ получила порцию грязных оскорблений.
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Счастливый роман балерины с банщиком Сергеем Кузнецовым завершился печально. Слова любви сменились гадкими обидами и душевными ранами. Экс-избранник заявил, что Анастасия Волочкова совершила непростительный поступок и даже не извинилась.

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Вечером 4 февраля Анастасия Волочкова вышла в "Инстаграм" в прямой эфир и начала диалог со специалистом Ольгой. Артистка нарядилась перед сеансом: надела черное кокетливое платье, сверкающие серьги и нацепила накладной хвост.

Балерина раскорячилась на стуле и задрала нос. Она стала нахваливать себя за прошлые достижения и практически не давала вставить Ольге слова. Собеседница звезды молча кивала, пока та посвящала себе пламенные речи.

"Сейчас понос на Сергея польется... Да нафиг такая награда", "Мочи, косматая!", "Странно, что ноги не раздвигает", "Фальшивая до жути!", "Как же стыдно за эту хвастушку", — написали комментаторы Анастасии Волочковой.

Блондинку практически пнули в неожиданный момент. Она, дескать, бесплатно познакомила народ с опытным психологом, а ее за это заклеймили позором. Во время эфира Анастасия Волочкова заявила, что ее поливают грязью только завистники и неудачники, поэтому она не принимает негатив на свой счет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 19:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость 369874
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бесконечные грязные месячные дна.ру про всякую пьянь продолжаются!
Гость 45782
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очередной понос от днища.ру про сцаную шпагатоукладчицу и алкашку!
КЛОАНСА 77
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Я ДУМАЛ У НЕЕ С ОЧОЧЬКА ПОНОС ПОЛИЛСЯ........И ЕЕ КТО ПНУЛ ЧТО БЫ ДЫРКУ В ДУПЕ ЗАКРЫТЬ ВЕДЬ ИЗ ДУПЫ ЖИДЯК ЛИЛСЯ.
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