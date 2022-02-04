"Работа над ошибками": заговорили о новых любовниках Волочковой

Астролог Ада Комракова проанализировала карту Анастасии Волочковой. Появились интересные подробности о ее новых отношениях.

Недавно стало известно, что Анастасия Волочкова рассталась со своим ухажером Сергеем. Об этом она рассказала сама, сопроводив текст грустной фотографией, на которой она рухнула на диван и закрыла лицо руками. А ведь еще недавно балерина хвасталась счастливыми фотографиями с Мальдив.

"С ноября 2021 года и по текущее время Анастасия находится под влиянием ретроградной Венеры в Козероге, это связано с тем, что она обладательница Солнца в Козероге. В такие периоды всегда активизируется тема личной жизни, стоит задача провести переоценку ценностей, чтобы в будущем не совершать ошибок прошлого. Исходя из сложившейся ситуации, можно сделать вывод, что работа над ошибками не была проведена. Солнце Анастасии поражено в карте аспектами Урана и Сатурна, что притянули в ее жизнь очередного ненадежного мужчину, склонного к мимолетным романам и решению проблем за счет женщины", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Астролог внимательно изучил данные королевы шпагата. К сожалению, ничего позитивного о будущих любовниках сказать не получилось. По словам эксперта, отношения у Анастасии будут, но закончиться они могут так же печально.

"Учитывая тот факт, что транзитный Плутон в 2022-24 годах будет формировать соединение с ее Солнцем в карте рождения, тема личной жизни будет сохранять актуальность. Конечно же, впереди Анастасию ждут новые романы, но их качество так и остается под вопросом", – подытожила Комракова.