Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Пятница
4 февраля
Лента новостей
10:37
"Работа над ошибками": заговорили о новых любовниках Волочковой
10:35
Анжелика Агурбаш сделала сенсационное признание о мучениях в браке
10:22
Кто заменит больного Маслякова в КВН: Названо имя
10:02
"Неприятно": 64-летняя дочь Рождественского бьет мужика по яйцам
09:47
Директор тяжелобольной Ротару раскрыл правду о ее состоянии
09:40
Вдова Градского может лишиться всего после ограбления: Не стоит удивляться иску о признании брака недействительным
09:06
Выглядят довольными: появилось видео переброски американских солдат в Европу
08:55
"Мерзавец!": Встреча с Алибасовым вызвала у Федосеевой-Шукшиной страшный приступ
08:39
"Прощайте, друзья": Кузьмин оставил страшное послание после ссоры с женой
06:15
"Ничего общего": мать Тимати вылила ушат помоев на Решетову
04:46
Вот это да! Шикующая во дворце Миддлтон сцапала последнее у бедного принца Гарри
02:03
К чему снится концерт
00:09
Тимофей-полузимник: традиции и приметы 4 февраля
22:04
Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения
21:21
В Москве на территории Богоявленского собора произошел пожар
21:18
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
20:23
Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
19:57
В Липецке при столкновении машины такси и иномарки пострадали люди
19:55
День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля
19:53
Пресняков заткнул за пояс сына Королевой: Красавчик
19:14
"Дальше – сама": Раздавленную инсультом Проклову пустили на сцену
18:55
Совсем другая жизнь: как сложилась судьба Дайи Борисовой после "Голоса. Дети"
18:33
"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался": друг раскрыл интимную тайну Абдулова
18:29
"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
18:09
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
18:07
"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой
18:00
"Не знаю, говорить или нет": скрытная Пожарская призналась в страшном диагнозе
17:52
Орлова показала лохматого красавца в своей постели: Оказался случайно
17:40
Добронравова из "Цыпленка жареного" возмутил запрет на выпивку: способствует выздоровлению
17:33
"Напоминает конец 30-х годов": Лукашенко сравнил текущую ситуацию в мире со Второй мировой войной
17:26
Высокомерный Кортнев плюнул в выскочку Милохина: Терпеть не могу это
17:14
На Дмитровском шоссе при столкновении фуры с автовышкой погиб рабочий
16:51
Оголившаяся Шнурова произвела фурор после новости о беременности
16:50
Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником
16:48
Новая грудь в подарок на окончание школы: Кравец об имплантах рано созревшей дочке
16:45
12 миллионов за контракт: Рудковская рассказала о заработках 9-летнего Гном Гномыча
16:42
"Ужас": Дрыгающийся Моисеев и несуразная Бабкина опозорились на людях
16:37
Попало в глаза и легкие: что случилось с Ильиным на съемках "Склифосовского"
16:35
Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
16:23
Святый Боже: что положили в гроб к убитому ковидом Мережко
16:14
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
16:02
Семейная идиллия: 72-летняя Пугачева без макияжа довела до экстаза
15:58
Скинувшая 40 кг пышка из "Дома 2" поразила мужа горячим танцем
15:56
Грязным склокам Собчак и Шнурова дали правовую оценку: Разберутся без суда
15:53
СМИ сообщили о свадьбе Петрова и Милославской: Будет ли торжество пышным
15:53
"Невероятно": Заворотнюк вывалила пышную задницу в бассейне
15:52
"Может подать иск": Бурунов лишился важного после шоу Урганта
15:44
Звезда сериала "Девушки с Макаровым" о своем дефекте: Поможет карьере
15:39
"Подписали кабальный контракт": лидер Artik & Asti защитился от мордобоя с новой участницей
15:35
России не грозят "никогда не виданные" санкции США – экономист Мовчан
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Работа над ошибками": заговорили о новых любовниках Волочковой

"Работа над ошибками": заговорили о новых любовниках Волочковой

Астролог Ада Комракова проанализировала карту Анастасии Волочковой. Появились интересные подробности о ее новых отношениях.
прочитано 52 раза

Недавно стало известно, что Анастасия Волочкова рассталась со своим ухажером Сергеем. Об этом она рассказала сама, сопроводив текст грустной фотографией, на которой она рухнула на диван и закрыла лицо руками. А ведь еще недавно балерина хвасталась счастливыми фотографиями с Мальдив.

ПО ТЕМЕ

"Отношений у нас нет и не будет": бывший любовник плюнул в Волочкову

"Пример для подражания": разбитую Волочкову облизали с ног до головы

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"С ноября 2021 года и по текущее время Анастасия находится под влиянием ретроградной Венеры в Козероге, это связано с тем, что она обладательница Солнца в Козероге. В такие периоды всегда активизируется тема личной жизни, стоит задача провести переоценку ценностей, чтобы в будущем не совершать ошибок прошлого. Исходя из сложившейся ситуации, можно сделать вывод, что работа над ошибками не была проведена. Солнце Анастасии поражено в карте аспектами Урана и Сатурна, что притянули в ее жизнь очередного ненадежного мужчину, склонного к мимолетным романам и решению проблем за счет женщины", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Астролог внимательно изучил данные королевы шпагата. К сожалению, ничего позитивного о будущих любовниках сказать не получилось. По словам эксперта, отношения у Анастасии будут, но закончиться они могут так же печально.

"Учитывая тот факт, что транзитный Плутон в 2022-24 годах будет формировать соединение с ее Солнцем в карте рождения, тема личной жизни будет сохранять актуальность. Конечно же, впереди Анастасию ждут новые романы, но их качество так и остается под вопросом", – подытожила Комракова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 10:37 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

гость2111
Пожаловаться Ответить
мерзопакостный порносериал на дно.ру про алкашку и шпагатоукладчицу всея Руси продолжается!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прощайте, друзья": Кузьмин оставил страшное послание после ссоры с женой

Музыкант заподозрил супругу в измене
Шоу-бизнес

Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова

Бурная личная жизнь актрисы
Шоу-бизнес

"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление

Комик обратился к поклонникам
Шоу-бизнес

Успел сказать перед смертью: стала известна последняя воля скончавшегося Мережко

О чем просил режиссер

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области

Спорт

"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+