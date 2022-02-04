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Шоу-бизнес
Занюхивающую перед камерой Волочкову вывели на чистую воду

Занюхивающую перед камерой Волочкову вывели на чистую воду

Что может скрывать Анастасия Волочкова? Блогер Светлана Панкова поймала балерину.
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Анастасия Волочкова показывает в аккаунте в "Инстаграме" каждый шаг. Поклонники знают, где и с кем сегодня была балерина, что она ела, во что была одета и какие у нее планы на ближайшие дни. Блондинка всегда была очень честной и открытой перед аудиторией.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Так, подписчики наблюдали, как королева шпагата проводит дни на Мальдивах вместе со своим теперь уже бывшим ухажером Сергеем. Тогда она выглядела счастливой. Позже оказалось, что пара рассталась из-за того, что любовник красотки оказался не тем, за кого он себя выдает. Также появлялась информация, что мужчина поднимал руку на свою возлюбленную, но сама артистка об этом ничего не говорила.

"Я думаю, что могло реально что-то случиться, почему нет? Мы, блогеры, публичные личности, часто высказываемся и говорим о том, что нас тревожит. В этом ничего такого нет. Мы для этого и ведем свой блог, чтобы делиться со зрителями" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Светлана Панкова.

Недавно экс-прима Большого театра поделилась видео в "Инстаграме", на котором она выбирает аромат для своей машины и занюхивает его перед камерой. Несмотря на то, что танцовщица ведет себя так, как будто у нее все прекрасно, Волочкову все-таки поймали. Блогер предположил, что она может что-то не договаривать.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Единственное, что она могла – преувеличить и сделать более трагичную эту ситуацию. А то, что она делится со своей аудиторией – не думаю, что это могло быть ложью. Действительно, что-то разочаровало", – подытожил эксперт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 11:19 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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