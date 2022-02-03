"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой

Не успели фанаты звезды обрадоваться тому, что у Анастасии Волочковой наконец появился достойный мужчина, как стало известно о расставании пары. Теперь уже бывшие возлюбленные не стали озвучивать причины разрыва, однако экс-избранник артистки Сергей Кузнецов подчеркнул: ни один уважающий себя мужчина не простит то, что сделала балерина.
Дана Борисова поняла это по-своему. Блондинка поделилась своим мнением о причинах очередного любовного фиаско Волочковой. Ведущая "Армейского магазина" считает, что экс-прима Большого театра не уважала своего мужчину. По словам Борисовой, Волочкова могла попрекать Кузнецова поездкой на Мальдивы и вменять ему в вину то, что он не способен содержать звезду.
"Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке," – назвала еще одну из возможных причин Борисова.
Сергей Кузнецов же, по мнению Борисовой, оказался "мужиком с характером", который не захотел смотреть в рот своей звездной пассии и резко разорвал отношения. Впрочем, стоит отметить, что все это лишь версия Борисовой, которая еще недавно была иного мнения об избраннике балерины. Теперь же она готова взять свои слова обратно – об этом рассказал StarHit.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Анастасия Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником.