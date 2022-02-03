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Шоу-бизнес
"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой

"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой

Разрыв Анастасии Волочковой с очередным возлюбленным сильно взволновал поклонников балерины.
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Не успели фанаты звезды обрадоваться тому, что у Анастасии Волочковой наконец появился достойный мужчина, как стало известно о расставании пары. Теперь уже бывшие возлюбленные не стали озвучивать причины разрыва, однако экс-избранник артистки Сергей Кузнецов подчеркнул: ни один уважающий себя мужчина не простит то, что сделала балерина.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Дана Борисова поняла это по-своему. Блондинка поделилась своим мнением о причинах очередного любовного фиаско Волочковой. Ведущая "Армейского магазина" считает, что экс-прима Большого театра не уважала своего мужчину. По словам Борисовой, Волочкова могла попрекать Кузнецова поездкой на Мальдивы и вменять ему в вину то, что он не способен содержать звезду.

"Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке," – назвала еще одну из возможных причин Борисова.

Сергей Кузнецов же, по мнению Борисовой, оказался "мужиком с характером", который не захотел смотреть в рот своей звездной пассии и резко разорвал отношения. Впрочем, стоит отметить, что все это лишь версия Борисовой, которая еще недавно была иного мнения об избраннике балерины. Теперь же она готова взять свои слова обратно – об этом рассказал StarHit.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Анастасия Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 18:07 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость948814
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Вот Дане Борисовой ,лучше бы за своим ребенком смотреть, раз девочка себя постоянно режет до шрамов. А не рассуждать на тему- кто и как с кем спит и сколько пьет .Своего ребенка она уже упустила и свой талант ,,спасателя,, применяла бы в своей семье.
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