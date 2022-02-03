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Шоу-бизнес
"Мужик свалил, теперь танцует": Потерявшую любовника Волочкову вывели на чистую воду

"Мужик свалил, теперь танцует": Потерявшую любовника Волочкову вывели на чистую воду

Анастасия Волочкова стала слишком часто показывать свои тренировки.
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После того, как балерина закрутила роман с Сергеем с шоу "Давай поженимся!", ее блог наполнился фото с избранником, а вот шпагатов и тренировок стало сильно меньше. Поклонники даже стали переживать, что новый любовник давит на Анастасию и запрещает ей публиковать откровенные фото. Однако Волочковой хватило ненадолго, шпагаты во всех плоскостях снова стали появляться в аккаунте.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Помимо этого, артистка стала показывать свои тренировки гораздо чаще, чем раньше. Теперь в Сети полагают, что Анастасия ударилась в балет из-за того, что ее бурный роман с Сергеем закончен. Новое фото Волочковой в балетном зале у станка вызвало бурную реакцию.

"Мужик свалил, теперь танцует, по аналогии как Андриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого" дрова колол", "Что не говори, а все-таки с появлением Сергея в вашей жизни вы изменились в лучшую сторону", "Настюш! Так объясните уже нам, чем вы обидели Сережу!?Что он на весь мир заявил, что простить вам не смог! Что вы такое натворили?!", "Поезд ушел!", – написали комментаторы.

Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с Сергеем на программе Ларисы Гузеевой, где была приглашенной звездой. У них начался бурный роман, они съездили на отдых на Мальдивы. Недавно Анастасия сообщила, что отношения закончены, но Сергей навсегда останется в ее сердце, так как она его полюбила всей душой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 06:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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