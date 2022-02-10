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Шоу-бизнес
"Ни один не уходит": Чем брошенная скандалистка Волочкова заманила в дом бывшего любовника

"Ни один не уходит": Чем брошенная скандалистка Волочкова заманила в дом бывшего любовника

Анастасия Волочкова с гордостью демонстрирует свою личную жизнь.
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Скандальная балерина не привыкла скрывать интимные подробности от общественности. "Королева шпагата" смело демонстрирует в блоге своих ухажеров и показывает откровенные фото на радость недоброжелателям. Недавно у Анастасии закончился очередной бурный, но короткий роман.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Накануне Нового года Волочкова закрутила с женихом с шоу "Давай поженимся!", где была приглашенной звездой. Один из мужчин-участников так понравился артистке, что она решила его очаровать. План увенчался успехом, буквально через несколько дней после съемок Анастасия и Сергей уже демонстрировали свою романтику на Мальдивах через соцсети Волочковой.

Однако роман продлился недолго. Буквально несколько недель и балерина заявляет о расставании по непонятной причине. Общественность гадает, что же такого непростительного успела натворить Анастасия. Сама артистка пишет, как успела полюбить Сергея.

Грустила по ушедшей любви Волочкова недолго. На днях она стала выкладывать фото с бывшим ухажером Олегом, который, по ее словам, прибегает по первому зову. Поклонникам стало интересно, чем же все-таки балерине удается заманивать бывших возлюбленных в свой дом. Анастасия поделилась, что умеет красиво правильно расставаться с мужчинами и быть настоящей, поэтому они не могут ее забыть.

"Даже после расставания, которое произошло в мае прошлого года, мы все равно общались. Я умею красиво расставаться с мужчинами. Ни один не уходит — все возвращаются", – заявила Волочкова.

Ранее "Дни.ру" писали, что Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 12:01 Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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