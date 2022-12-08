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Шоу-бизнес
Молоденький фаворит Лепса пьет каждый день: У меня всегда с собой спиртик

Молоденький фаворит Лепса пьет каждый день: У меня всегда с собой спиртик

Григорий Лепс и певец SHAMAN не только коллеги, но и друзья.
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Певец и композитор Ярослав Дронов стал открытием уходящего года. Музыкант прославился на всю страну под псевдонимом SHAMAN. Его патриотические взгляды разделяют многие коллеги по цеху, в том числе, Народный артист России Григорий Лепс. Мэтр отечественной эстрады даже активно помогает начинающему исполнителю с карьерой.

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Они только коллеги, но и друзья. SHAMAN и Григорий Лепс делают совместные проекты, а также общаются вне сцены. Можно сказать, что 31-летний артист стал фаворитом 60-летнего музыканта. Исполнитель хита "Рюмка водки" даже сделал дорогой подарок своему избраннику.

Певец подарил Ярославу Дронову серебряный крест из собственной линейки украшений. Кроме того, они вместе приняли участие в записи патриотического клипа на песню "Встанем", автором которого является SHAMAN.

К слову, про молодого артиста публика пока знает мало, однако он стесняется рассказывать о себе и активно раздает интервью, делая сенсационные заявления. Например, исполнитель хита "Я русский" признался, что в детстве весил более 90 килограмм, хотя сейчас отличается стройной фигурой.

Чтобы снова не растолстеть SHAMAN соблюдает диету. Он пьет каждый день много воды. Кроме того, артист постоянно носит собой антибактериальное средство для безопасности, о чем рассказал в интервью Пятому каналу. "У меня всегда с собой спиртик", – отметил фаворит Григория Лепса, достав и показав бутылочку.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2022, 15:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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