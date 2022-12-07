"Белые стены и потолок": психологические проблемы молоденького избранника Лепса поразили народ

Григорий Лепс и певец SHAMAN делают совместные проекты.

Без преувеличений можно сказать, что певец и композитор SHAMAN – настоящее имя Ярослав Дронов – стал самым ярким открытием уходящего года для отечественной эстрады. 31-летний музыкант отличается большим талантом и патриотическими взглядами. Он уже пользуется уважением у более авторитетных коллег. В их числе – Григорий Лепс.

Народный артист России, даже несмотря на своеобразную манеру исполнения, давно является признанным мэтром в сфере шоу-бизнеса. Отрадно, что он не забывает о начинающих певцах и помогает им подняться по карьерной лестнице.

Молодой исполнитель SHAMAN стал избранником популярного певца. Григорий Лепс не просто подружился с Ярославом Дроновым, но и сделал ему подарок из собственной линейки украшений: дорогой серебряный крест. Более того, артисты уже делают совместные проекты, вместе записывают клипы.

И если Григорий Лепс хорошо известен российской аудитории, то про его фаворита публика знает не очень много. Меж тем, он активно дает интервью. Так, автор хитов "Встанем" и "Я русский" рассказал Пятому каналу о своих предпочтениях.

Его психологические проблемы даже удивили публику. Оказалось, что певец SHAMAN не переносит солнечного света. Ему нравятся комнаты без окон, где днем и ночью работала бы одна лампочка. Музыканту кажется это состояние уютным.

"У меня свет внутри! Этого хватает!" – признался фаворит Григория Лепса. В интерьере ему нравится минимализм: никаких картин, выступов, светильников, только "белые стены и потолок".

