Все идет к разводу: почему Кейт Миддлтон раздражает принца Уильяма

Британская пресса все чаще пишет о том, что в идеальном с виду браке Кейт Миддлтон не все гладко.



Злые языки находят все больше поводов уличить Уильяма в изменах. Впрочем, за них это в своем время сделала Меган Маркл, заявив, что муж Кейт Миддлтон ходит налево.

В общем, сплетники уверены, что все идет к разводу. Однако, глядя на герцогиню, кажется, что ее эти разговоры совершенно не трогают: она весела и сдержана во время любого выхода в свет. А как выглядит принц Уильям? Многие отмечают, что время от времени заметна раздражительность в его лице при взгляде на жену, что, по мнению психолог, неудивительно.

Друг другу заветное "да" супруги сказали в 2011 году. Получается, что в браке они уже больше 10 лет! Как раз в это время возлюбленные начинают концентрироваться на недостатках, забывая при этом качества, которые казались привлекательными. То же самое, возможно, могло случиться с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Итак, какие же недостатки принцессы могут раздражать ее благоверного? Журналисты и поклонники королевской семьи нередко отмечали холодность Кейт Миддлтон: натянутые улыбки, вечная сдержанность... Что уж говорить, сам внук Елизаветы II отметил, что у его жены "самые холодные руки". Может, он устал от однообразной и не горящей женушки.

Ну, и, конечно, внешность. Очевидно, что с годами принцесса Уэльская не молодеет. Надо бы как-то работать над собой, особенно, когда вокруг много молодых красоток, падких на будущих королей. Но Кейт Миддлтон выбрала другой путь – без эффектного макияжа и в старящей одежде.