"Друг с другом не договорились": Внезапная беременность Брутян разрушила новый брак Прилучного

Сегодня стало известно о том, что новая жена Павла Прилучного в интересном положении.

После скандального развода с Агатой Муцениеце актер нашел счастье в объятиях молодой актрисы. Его отношения с Зепюр Брутян развивались довольно стремительно: не успели фанаты привыкнуть к новой девушке Павла Прилучного, как она уже стала его женой!

Пара сыграла свадьбу и стала проводить очень много времени вместе: на работе, в гастролях, на светских мероприятиях, в путешествиях – в общем, везде вдвоем. А сегодня в прессе появились новости о внезапной беременности молодой актрисы: говорят, что она уже примерно на четвертом месяце! Супруги пока никак не комментировали эту информацию, зато ее обсуждают все.

Интересно то, что со свадьбы прошло уж очень мало времени, а Павел Прилучный, если верить слухам, вот-вот станет отцом в третий раз. Однако для его брака, считает психолог, этот шаг может быть опасным. В разговоре с Пятым каналом Наталья Искра объяснила, что семья решилась на расширение рановато: мол, специалисты считают, что супруги должны прожить примерно два-три года вместе, чтобы узнать друг друга и решить все бытовые вопросы.

"Если они еще друг с другом не договорились, то, если эти взгляды разные, то это может быть очень сложно", – рассуждает психолог.

Так что, если актеры до сих пор не адаптировались друг к другу, то внезапная беременность Зепюр Брутян, можно сказать, разрушила этот брак. Но, как там на самом деле, не знает никто. Может быть, Павел Прилучный и его молодая жена уже готовы к потомству.