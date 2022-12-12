Молоденький избранник Лепса: Мне хотелось серьезных отношений

Безусловно, главные открытием российской эстрады в уходящем году стал певец и композитор SHAMAN – настоящее имя Ярослав Дронов. Он буквально ворвался на верхушки музыкальных хит-парадов с песнями "Я русский" и "Встанем". Кроме того, исполнитель заручился поддержкой более авторитетных коллег по цеху.
К примеру, сегодня 31-летнему певцу активно содействует Народный артист России Григорий Лепс. Они общаются не только на сцене. Начинающий музыкант стал своего рода избранником для мэтра отечественной эстрады.
Так, Григорий Лепс поддержал творческие проекты Ярослава Дронова. Кроме того, SHAMAN получил от своего старшего товарища ценной презент – серебряный крест из линейки украшений артиста.
Фаворит Григория Лепса сегодня активно дает интервью, чтобы поклонники могли лучше узнать о нем. Так, звезда поведала Пятому каналу о своей первой любви, бывшей супруге и о дочери.
"Мне всегда хотелось серьезных отношений", – отметил SHAMAN.
О также добавил, что негативно относится к изменам. Молодой избранник Григория Лепса подчеркнул, что не может часто видеться с наследницей от первого брака, однако при встрече всегда дарит дочке подарки. К слову, SHAMAN впервые связал себя узами брака еще десять лет назад.