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Шоу-бизнес
"Девочки поймут": Шаловливая молодуха прилюдно оголила мужское достоинство Прилучного

"Девочки поймут": Шаловливая молодуха прилюдно оголила мужское достоинство Прилучного

Павел Прилучный по-настоящему поразил молодую жену своими виртуозными навыками.
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После громкого и весьма скандального разрыва с Агатой Муцениеце и слухов о романе с Мирославой Карпович актер нашел утешение в объятиях молодой красавицы Зепюр Брутян, которая играла с ним в одном сериале. Отношения у звезд закрутились довольно быстро: не успели поклонники привыкнуть к новой девушке Павла Прилучного, как она уже стала его женой.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Кажется, новоиспеченные супруги души не чают друг в друге. Что уж говорить, они почти не расстаются: вместе дома, на гастролях, а сейчас отправились в отпуск, где беззаботно проводят время. В микроблоге обоих возлюбленных появляются трогательные ролики: актеры с удовольствием делятся подробностями своего отдыха.

Накануне Зепюр Брутян показала своей аудитории, за что полюбила мужа. Конечно, причин быть очарованной Павлом Прилучным у нее много, но одну из них она особенно выделила и даже показала. В своем микроблоге звезда опубликовала видео, которое снял ее благоверный. В кадре актриса смотрит в камеру таким шаловливым взглядом, а потом объектив направляется вдаль.

"Главное качество в муже – это умение снимать красивые видео и фото (Девочки поймут)" – можно сказать, оголила прилюдно мужское достоинство артиста Зепюр Брутян.

И не соврала. Действительно, очень многие представительницы прекрасного пола жалуются, что их возлюбленные не умеют делать хорошие кадры. Ну, а жене Павла Прилучного в этом плане повезло.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2022, 16:30 Источник: Соцсети • Требует проверки
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