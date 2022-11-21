Выскочившего из ниоткуда SHAMANа разобрали по косточкам: Выстрелил в аудиторию

Популярность SHAMANа взлетела несколько месяцев назад со скоростью ракеты, выпущенной с космодрома Байконур. Выскочившего из ниоткуда молодого исполнителя мгновенно стали звать на ток-шоу, брать интервью, а билеты на его концерты исчезают моментально. Он был коронован как новая звезда патриотической российской музыки, а тысячи девушек с горечью вздохнули узнав, что он давно и счастливо женат.
И, хоть, SHAMAN ( Ярослав Дронов –
настоящее имя певца – Прим. ред.) еще не примелькался и не надоел
аудитории, многие уже стали задумываться: есть ли ему куда расти? Не
застрянет ли исполнитель в своем текущем амплуа: белая рубаха, колосья
ржи и строке о родных небесах.
Своим мнением на этот счет
поделился Павел Курьянов, так же известный как Пашу – бывший друг
Тимати,
генеральный директор и соучредитель лейбла "Black star". Бизнесмен и
акула шоу-бизнес дал эксклюзивное интервью Пятому каналу, в котором
разобрал певца по косточкам и рассказал о том, что дальнейшую творческую судьбу SHAMANа можно будет
узнать по его следующим трекам. Посоветовал он провести эксперимент:
выпустить несколько песен на другую тематику, с другой повесткой и
попробовать "оседлать" другую волну.
Также Пашу поделился
своим мнением на причину успеха Ярослава Дронова. "Он попал с
определенной повесткой в определенную аудиторию", – подчеркнул бизнесмен. Именно такая ситуация, уверен Пашу,
случилась с SHAMANом, который "выстрелил".