Спелись: жена иноагента Пугачева появилась в Израиле на концерте критикующей Россию Земфиры

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Cудя по фотографиям израильского паспорта, Примадонна обосновалась там надолго.



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