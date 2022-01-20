Соблазнила несовершеннолетнего и вышла замуж за молодого: что стало с бывшей женой Гордона

После расставания с ведущим в жизни Кати Гордон многое изменилось

Сейчас 41-летняя Катя Гордон – известная ведущая и юрист. Екатерина всегда мечтала о славе и начала активно идти к своей цели после развода с Александром Гордоном, с которым прожила в браке шесть лет. Однако после расставания с ведущим девушка столкнулась не только с карьерным взлетом, но и с путаницей в личной жизни.

Девушке удалось познакомиться со знаменитым Гордоном еще студенткой. В 2000 году Екатерина стала женой Александра. Многие предполагали, что из-за собственной выгоды. Однако брак просуществовал шесть лет, а расставание с любимым девушка переживала очень тяжело. Несколько лет она страдала по Гордону и загружала себя работой. В каком-то смысле именно благодаря разводу ей и удалось добиться успеха.

Сегодня о карьерных успехах Кати Гордон можно говорить много. Она успела проявить себя как ведущая, журналист и писательница, заработала репутацию скандалистки, стала одной из самых известных юристок страны и даже выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы. Если карьера Екатерины складывалась удачно, то в личной жизни проблем было выше крыши.

После развода с Александром Гордоном телеведущая успела обзавестись двумя мужьями. С одним из них, Митей Фоминым, девушка связала себя узами брака в рамках проекта "Остров". Фомин и Гордон поженились на острове Палау как друзья, и не стали повторять экспириенс на родине. А вот с коллегой, звездным адвокатом Сергеем Жориным, у экс-супруги Александра Гордона было все более чем серьезно.

Пара связывала себя узами брака аж два раза, но ничем хорошим это не закончилось. В первый раз Сергей и Екатерина поженились спустя месяц после начала романа и быстро развелись, несмотря на беременность супруги. В 2012 году Гордон родила от Жорина сына Даниила, а в 2014 году дала ему еще один шанс. Супруги вновь расторгли брак уже через несколько месяцев и не смогли остаться друзьями.

Помимо второго экс-супруга, в жизни Кати Гордон было еще несколько мужчин. Один из них – загадочный бизнесмен, от которого юрист родила сына Серафима в 2017 году. Ведущая рассталась с избранников еще до родов и не стала озвучивать его имя. Кроме того, больше 10 лет назад журналистка закрутила роман со звездой сериала "Кадетство" Кириллом Емельяновым. Тогда ему было всего 17 лет. О том, что Екатерина соблазнила несовершеннолетнего, стало известно еще до их расставания. Экс-супруга Гордона публично призналась в этом несколько лет спустя в программе "Секрет на миллион".

Судя по всему, теперь в жизни Кати Гордон все хорошо. Вчера, 19 января, владелица адвокатского бюро "Гордон и сыновья" вышла замуж в третий раз. Избранником знаменитости стал бизнесмен Виктор Хархалис. В своем "Инстаграм" ведущая опубликовала снимок с бракосочетания. Для торжества Гордон выбрала скромное белое платье и сдержанную прическу.