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Шоу-бизнес
Всплыл позорный скандал с матерящейся на пьянке Гурченко: Все за столом замолчали

Всплыл позорный скандал с матерящейся на пьянке Гурченко: Все за столом замолчали

Сатирик Лион Измайлов рассказал, как Людмила Гурченко публично оскорбляла.
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Народная артистка СССР Людмила Гурченко была известна своей прямотой и смелостью выражать собственное мнение. Она всегда высказывала человеку в лицо все, что думает о нем, несмотря на положение в обществе и на работе.

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Сатирик Лион Измайлов рассказал, как однажды Людмила Гурченко публично обматерила его в компании. Это был такой позор, что он потерял дар речи и весь покрылся пятнами.

Это случилось в ресторане "Пушкин" "на пьянке" после одного из спектаклей. Сатирик подарил Людмиле Гурченко фотографию, которая разгневала ее. На снимке актриса была запечатлена во время "Карнавальной ночи".

Когда Гурченко увидела фото, она начала страшно ругаться и кричать на Измайлова. Она ругала его долго, все вокруг в это время молчали, а сам Измайлов впал буквально в ступор и ужасно расстроился после этого.

"Такого мата, признаюсь, я никогда в жизни не слышал ни до, ни после", – цитирует писателя сайт 7Дней.

После этого все продолжили сидеть за столом и общаться дальше, как будто ничего не произошло. Позже стало понятно, что Гурченко ненавидит любые упоминания о возрасте.

Напомним, Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет.

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Людмила Гурченко. Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 02:21 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость 918235
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Госпыдя, смелостью и прямотой вы называете обыкновенное хамство, грубость и невоспитанность этой Людочки Марковны. Из нее уличная Харьковщина так и перла. Да уж, как она дочь унижала, обзывала ее слишком толстой, неотесанной, просто психику ей ломала постоянно. Не случайно дочь жила с отцом и любила только его.
Гость902823
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Она умерла более десяти лет назад! Может хватит? Про живых Измайлов не хочет что-нибудь рассказать? Или боится, что ответка прилетит, они ведь тоже могут что-то рассказать?
Гость909830
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Доомолаживалась...
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