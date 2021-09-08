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Шоу-бизнес
"Доставала ревностью": Нюансы скандального развода Элджея и Ивлеевой

"Доставала ревностью": Нюансы скандального развода Элджея и Ивлеевой

Появились уникальные данные о расставании супругов. Элджею надоела Настя Ивлеева.
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30-летняя ведущая Настя Ивлеева и 27-летний рэпер Элджей казались идеальной парой. Два неординарных человека с массой поклонников и огромными доходами нашли друг друга в мире шоу-бизнеса и окунулись в бурный роман. Однако их совместное счастье было недолгим. Брак Элджея и Насти Ивлеевой распался этим летом. О причинах развода СМИ рассказал знакомый пары.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

"Настя доставала мужа ревностью", — сообщил осведомленный мужчина. Теледива считала партнера своей собственностью и пыталась его удержать всеми силами. В пандемию супругам пришлось проводить вместе больше времени, и Элджей начал уставать от постоянного контроля избранницы. Вдобавок ко всему она стала его раздражать, так как привыкла раздавать команды.


Инсайдер отметил, что с разладом в семье Настя Ивлеева еще сильнее полюбила Элджея, а вот он наоборот решил поскорее избавиться от ее компании. "Ушел в загул. Развлекается и весело проводит время, сегодня с одной, а завтра с другой", — объявил знакомый артистов. По его словам, телеведущая согласилась на развод лишь из-за того, что вернуть гармонию в брак уже не получалось.

Напомним, недавно Ксения Собчак публично назвала Элджея неудачником, а Настя Ивлеева заставила ее извиниться. Журналистка вошла в положение разведенной звезды и признала свою неправоту.

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Фото: www.instagram.com / _agentgirl_
Автор: 8 сентября 2021, 15:28 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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