"Мы просто клоуны": Моргенштерн помирился с Собчак после "прилюдного унижения"

31 августа состоялась свадьба эпатажного репэра и его невесты Дилары. Ведущей мероприятия неожиданно для многих оказалась Ксения Собчак. Ранее музыкант и журналистка повздорили, и Алишер Моргенштерн даже заявил, что будет говорить с блондинкой только за пять миллионов. Однако теперь от былого конфликта не осталось и следа.
Накануне свадьбы рэпер стал гостем ютуб-шоу "В гостях у Гордона", где рассказал о своих отношениях с Собчак. Музыкант признался, что раньше он действительно относился к журналистке предвзято. Однако после "прилюдного унижения" на скандальной "Премии МУЗ-ТВ" острая на язык блондинка сама написала ему и похвалила рэпера за шоу.
Этот неожиданный поступок Собчак помог Моргенштерну понять одну важную вещь о себе и своих коллегах.
"Мы просто клоуны, которые для челяди устраивают шоу, но между собой отлично общаются," – объяснил свою позицию артист.
Таким образом, былое недопонимание на сцене никак не помешало знаменитостям прекрасно ладить в реальной жизни. Более того, рэпер признался, что очень уважает и даже любит Ксению Анатольевну.
С тем же философским подходом Моргенштерну удалось взглянуть и на былой конфликт с Реввой. В интервью Дмитрию Гордону рэпер признался, что хотел бы увидеть выступление Артура Пирожкова на собственной свадьбе. Впоследствии так и получилось – артистам удалось забыть обиды и не "загоняться".
Ранее "Дни.ру" писали о том, как неожиданно закончилась свадьба Алишера Моргенштерна.
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