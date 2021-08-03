"Муж полтора года насиловал девятилетнюю дочь": чудовищная история Кати Гордон

К мудрой и опытной Гордон постоянно обращаются за советом и помощью те, кто попал в беду. Словно по Достоевскому – все униженные и оскорбленные.
О самых диких историях Катя рассказывает на своей странице в социальной сети. Страшной драмой жительницы Волгограда Гордон поделилась в "Инстаграме". От произошедшего – волосы дыбом...
"Она вышла замуж за сына известных медиков, забеременела, – сообщила Катя. – А когда вернулась из роддома с родившимся совместным ребенком, то выяснила что муж полтора года насиловал ее девятилетнюю дочь".
"Она сообщила страшные подробности их отношений", – вспоминает женщина. Несчастная мать обратилась в правоохранительные органы, однако, была недовольна волокитой до тех пор пока расследование на личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин".Потенциального насильника, сына известных медиков, срочно отправили на психиатрическую экспертизу – его признали невменяемым. "Скорее всего, так родители-медики помогают уйти от уголовной ответственности своему сыну", – делает вывод Гордон.
"Господи, что ж мы творим, как долго ты будешь лицезреть наши бесчинства, останови этот сатанизм... Человечество себя приговорило, счетчик запущен", – пишут шокированные историей люди в комментариях под страшным постом Кати.
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