"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно

Алле Пугачевой сейчас 72 года. Артистка очень следит за собой, но иногда случаются не совсем приятные инциденты.

Алла Борисовна прекрасно выглядит и старается одеваться по последней моде. Даже сейчас ее подтянутая фигура удивляет публику. Примадонна не стесняется коротких платьев, оголяющих стройные ноги, высоких каблуков и самых неожиданный причесок. Однако иногда годы все-таки берут свое, что пугает пользователей.

Так, в одном из фан-профилей Лизы Галкиной в "Инстаграме" появилось новое видео. На кадрах Алла Пугачева в светлом плаще, коротких шортах и белых кедах выходит из элитного авто. Однако вдруг оказывается, что сама звезда сделать этого не может, ее поддерживают под руку и аккуратно помогают встать на ноги.

Многие пользователи просто ахнули. Никто не ожидал такого от моложавой и бойкой Примадонны. "Чуть не рухнула", "Не может вылезти, зато в шортах", "Еле двигается", "Бедная, как же двигается тяжело", – заметили они. Другие же тут же оправдали кумира.

"Шикарная женщина! Великолепная Алла", "Конечно, в такую жару всем плохо. Человек в возрасте", "Как же хочется, чтобы она всегда оставалась в форме и радовала семью", "Просто богиня", – восхитились подписчики профиля. Они отметили, что для своего возраста Алла Пугачева выглядит просто превосходно, а потому все обвинения в этой ситуации неуместны.

