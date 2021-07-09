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Шоу-бизнес
"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно

Алле Пугачевой сейчас 72 года. Артистка очень следит за собой, но иногда случаются не совсем приятные инциденты.
прочитано 737 раз

Алла Борисовна прекрасно выглядит и старается одеваться по последней моде. Даже сейчас ее подтянутая фигура удивляет публику. Примадонна не стесняется коротких платьев, оголяющих стройные ноги, высоких каблуков и самых неожиданный причесок. Однако иногда годы все-таки берут свое, что пугает пользователей.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Так, в одном из фан-профилей Лизы Галкиной в "Инстаграме" появилось новое видео. На кадрах Алла Пугачева в светлом плаще, коротких шортах и белых кедах выходит из элитного авто. Однако вдруг оказывается, что сама звезда сделать этого не может, ее поддерживают под руку и аккуратно помогают встать на ноги.

Многие пользователи просто ахнули. Никто не ожидал такого от моложавой и бойкой Примадонны. "Чуть не рухнула", "Не может вылезти, зато в шортах", "Еле двигается", "Бедная, как же двигается тяжело", – заметили они. Другие же тут же оправдали кумира.

"Шикарная женщина! Великолепная Алла", "Конечно, в такую жару всем плохо. Человек в возрасте", "Как же хочется, чтобы она всегда оставалась в форме и радовала семью", "Просто богиня", – восхитились подписчики профиля. Они отметили, что для своего возраста Алла Пугачева выглядит просто превосходно, а потому все обвинения в этой ситуации неуместны.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 14:24 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость790658
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Но зато в шортах, как младенец, которого поддерживают! Просто слов нет! Какая бы жара ни была, просто стыд и позор! Хватит уже корчить из себе девчонку, ну смешно же! Восьмой десяток, не восьмой годик!!!
Гость790050
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Как Хилари,тоже старая лесби,уже силёнки на исходе...Деньги не помогут.
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