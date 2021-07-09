Ургант побил сдавшую позиции Пугачеву

Исследовательский холдинг "Ромир" провел исследование мнения россиян на тему того, кому из знаменитостей они больше доверяют.



В свежем рейтинге топ-100 инфлюенсерами стали музыканты, актеры, ведущие, спортсмены и блогеры. Первое место занял артист Константин Хабенский. За ним идет его коллега и телеведущий Дмитрий Нагиев. Третье место завоевал ведущий Иван Ургант.

В первую десятку попали также Юрий Дудь, Владимир Познер, Никита Михалков, павел Воля, Ксения Собчак, Алла Пугачева и Андрей Малахов. Примечательно, что Примадонна заняла лишь девятую строчку в рейтинге доверия. Если раньше певица была лидером мнений по многим вопросам, то с годами, судя по всему, она стала сдавать позиции, уступая дорогу более молодым коллегам по шоу-бизнесу. Вероятно, доверие россиян к Примадонне снизилось потому, что певица теперь редко появляется на публике.

Также выяснилось, что россияне стали все больше доверять блогерам, в отличие от музыкантов и артистов. Президент "Ромир" Андрей Милехин отметил, что в обществе происходят большие сдвиги. По его словам, все больше контента потребляется в Сети, что приводит к появлению новых звезд-блогеров.

Так, опрошенные россияне выразили доверие Алексею Пивоварову (30 место), Анастасии Ивлеевой (33 место), Иде Галич (40 место) и другим блогерам. К слову, гораздо более ощутимым стало влияние рэпера Алишера Моргенштерна (47 место).

Вместе с тем, свои позиции ослабили Николай Басков, Александр Петров, Ирада Зейналова, Дима Билан и другие. Среди новичков рейтинга – футболист Артем Дзюба, телеведущий Антон Птушкин, певец Юрий Шевчук и другие.