"Я тебя не люблю": улетевшая из России Седокова рассказала о разочаровании

Анна Седокова рассказал подписчикам о том, как можно обмануть свой мозг и не надрываться в погоне за большой целью.

Российская певица Анна Седокова уже довольно долгое время находится в Майами со своим супругом Янисом Тиммой. В США певица мечтала провести время со своей дочкой Моникой, которая живет там со своим родным отцом. Однако пока об их встрече ничего не слышно. В Америку певица прилетела также вместе с сыном Гектором. Старшая дочь певицы Алина осталась в Москве.

В Майами Анна Седокова не теряет время зря. Она занимается спортом и приводит фигуру в порядок. На одном из последних фото певица предстала в велосипедках и сексуальном мини-топе, который подчеркнул ее упругую грудь.

В тексте Анна Седокова рассказала, как тяжело ей дается бег. Она дала совет подписчикам, как добиться цели при минимуме мотивации. По словам звезды, нужно всего лишь довольствоваться малым и не сворачивать сразу горы, постепенно идти к результату.

Так, вместо огромного круга на стадионе она пробежала несколько маленьких кругов на баскетбольном корте. В результате дистанция оказалась как на стадионе. Таким образом Анна Седокова смогла обмануть мозг.

Ранее многодетная мать Анна Седокова дала подписчикам советы по воспитанию детей. Она написала, какие фразы нельзя говорить своим детям. Родители невольно могут развить в своих детях комплексы и разочарование на всю жизнь.

"Раз ты так себя ведешь, я тебя не люблю. После этой фразы ребенок живет с установкой: "Я хочу, чтобы меня любили, а для этого я должен угождать. У меня не будет своих желаний, зато будут желания других людей", – написала Седокова.

Напомним, сейчас певица счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, который на 11 лет ее младше.