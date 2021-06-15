"Внутренние органы отекают": задыхающаяся Седокова пожаловалась на страшную болезнь

Певица тщательно следила за своим здоровьем, но в какой-то момент ее тело внезапно покрылось красными пятнами, появились отеки. Опытная артистка быстро сообразила, что у нее началась крапивница. Изначально она старалась победить недуг антигистаминными препаратами. Через некоторое время звезда поняла, что на тяжелом лекарстве у нее снижается иммунитет. Она отменила таблетки и решила бороться с болезнью сама.
Оказалось, что идея была не самой лучше. На утро несчастная звезда проснулась с отеком Квинке. "Внутренние органы отекают, тяжело дышать", – поделилась Анна Седокова в личном блоге. При такой острой ситуации необходимо быстро поставить укол, иначе события могут оказаться плачевными.
Даже в таком страшном происшествии исполнительница нашла позитивные стороны. В своем "Инстаграме" она посмеялась, что отек крайне похож на эффект после косметологических процедур. Он подтягивает овал лица и делает губы более пухлыми. Однако она попросила поклонников внимательно следить за собой и консультироваться со специалистом.
Исполнительница подчеркнула, что укол ей сделал любящий супруг, который, к счастью, в нужный момент был рядом. После него тело перестало гореть и чесаться, боль слегка отпустила. Анна Седокова рассказала, что теперь борется с покраснениями с помощью специальной мази.
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