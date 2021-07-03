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Шоу-бизнес
"Настало время": Цискаридзе крепко обнял и поцеловал красавчика-блондина

"Настало время": Цискаридзе крепко обнял и поцеловал красавчика-блондина

Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения.
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Хореограф и педагог трепетно относится к успехам своих воспитанников. Если те добиваются высот в своем деле, то Николай Цискаридзе этим очень гордится и не стесняется показывать свои чувства к экс-подопечным.

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Артист балета поздравил премьера Большого театра Дениса Родькина с днем рождения. При этом он показал в своем инстаграм-аккаунте совместные фото с молодым блондином, на которых крепко обнимает и целует парня.

Николай Цискаридзе отметил, что хочет для бывшего ученика полной реализации его потенциала и пожелал молодому человеку безграничного счастья. Денис Родькин не остался в долгу перед хореографом, поблагодарив педагога и ответив ему сердечками-эмодзи.

Напомним, восемь лет назад Николай Цискаридзе возглавил Академию русского балета имени Вагановой. Он передал свои знания десяткам учеников. К слову, танцор и раньше нежно поздравлял других своих воспитанников с важными для них датами. Так, в июне он поздравил с днем рождения солиста Мариинского театра Марко Юуселу. Публикацию в соцсети он также дополнил архивными кадрами с учеником.

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Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 3 июля 2021, 12:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

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