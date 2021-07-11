Седокова грозится сорвать маску с обвиненных в домогательствах Меладзе

Экс-участница "ВИА Гры" вызвалась открыть миру истинное лицо братьев Меладзе.

Секс-скандал вокург братьев Меладзе никак не утихнет. Раз за разом появляются новые комментарии о том, что звездные мужчины склоняли своих подопечных к интиму. Недавнее интервью Ани Лорак, где звезда заявила о карьерном упадке из-за отказа в близости Константину Меладзе, усилило общественное негодование. Наконец, всю правду решила поведать Анна Седокова.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" спросила у поклонников, готовы ли они узнать подноготную Валерия и Константина Меладзе. Идея о том, чтобы вывалить интригующие факты, пришла к ней во время отдыха под пальмами. Подписчики отдали голоса за то, чтобы певица поделилась с ними сокровенными тайнами о звездных братьях. Теперь заинтересованный народ проверяет новые публикации артистки и с нетерпением ждет, когда там появится пикантная информация.

Напомним, Валерий Меладзе заявлял, что целовался с Анной Седоковой во время работы много лет назад. В то время звездный мужчина был женат и боялся потерять семью. Страстная сцена, по словам продюсера, состоялась на съемках клипа к треку "Я не могу без тебя". Анна Седокова признавалась, что не помнит такого рода близости с наставником. Вероятно, ее оскорбили слова продюсера о том, что она вела себя фривольно.

