Нарушившая закон Седокова залезла на барную стойку

Анна Седокова презентовала новый альбом "Эгоистка". По такому случаю она закатила шумную вечеринку в центре Москвы.

К столичному ресторану Анна Седокова и ее муж спортсмен Янис Тимма подъехали на шикарном двухместном зеленом кабриолете. "Давайте скорее веселиться! У нас сегодня есть алкоголь и огромный торт!" – кричала Седокова на всю улицу.

Во время вечеринки певица танцевала на барной стойке и отрывалась по полной программе. Своим звездным гостям артистка устроила настоящее шоу с отличной музыкой и развлечениями.

На стенах ресторана висели портреты Анны Седоковой, вокруг лежали стопки американских долларов, а также повсюду были жизнеутверждающие крылатые лозунги из "Инстаграма" – "Время тратить деньги на себя, а не на того козла!"; "Я люблю тебя, но себя я люблю больше!".

Все на мероприятии было на грани, на острие, и экстра сексуально. На обложке своего альбома певица предстала в образе голой куклы Барби. А вела презентацию шоумен-травести Эвелина Гранд.

Во время выступления Анна Седокова призналась, что альбом получился очень интересным и насыщенным на эмоции. Когда она и ее команда снимали клип к одной из композиций, то их едва не арестовали. Дело было в Лос-Анджелесе. Ради съемок Седоковой и ее сотрудникам пришлось нарушить закон и снимать видео на свой страх и риск. Съемки проходили в закрытом лабиринте, куда было запрещено заходить, пишет "КП".