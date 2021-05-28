Забрали право: Седокова бросила своего ребенка за океаном

После развода с бизнесменом Максимом Чернявским певица Анна Седокова лишилась средней дочери. Девочка живет с отцом в США.

38-летняя певица Анна Седокова многодетная мать, но с ней живут не все дети. Рядом с артисткой всегда дочь Алина и сын Гектор. Девятилетнюю Монику забрал бывший муж певицы, бизнесмен Максим Чернявский. Певица признается, что для нее эта ситуация стала шоком, с которым она не может смириться до сих пор.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" только несколько раз в год видит дочь, которая живет в США. Недавно Анна Седокова летала к девочке на две недели.

"Невероятное счастье, когда ты можешь обнимать и прижимать к себе своего ребенка..." – сказала Седокова в беседе с Tele.ru.

Певица призвала поклонников наслаждаться каждым мгновением жизни6 ведь порой она так непредсказуема.

Также в интервью Анна Седокова призналась, что у нее было непростое детство. Она жила с родителями на Украине, и во времена развала СССР семье приходилось выживать в условиях тотального безденежья.



Свои первые деньги Анна Седокова заработала в 15 лет. Тогда она увидела объявление и устроилась работать манекенщицей в ЦУМ на Крещатике. Свои первые десять долларов она потратила на торт для мамы.

Напомним, в прошлом году Анна Седокова снова вышла замуж. Ее супругом стал возлюбленный баскетболист Янис Тимма. Певица призналась, что никогда еще не была так счастлива.