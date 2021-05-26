Мистика: неожиданная находка в доме мужа Седоковой шокировала народ

Анна Седокова поделилась необыкновенной историей, которая произошла с ее супругом-баскетболистом Янисом Тиммой.

Певица рассказала, что спортсмен недавно побывал дома – в своем родном городе Краслава. Зайдя в маленькую комнату, он включил магнитофон, который не включали 15 лет.

Каково же было его удивление, когда вдруг из динамиков запел голос Анны Седоковой. "Не оставляй меня, любимый", – звучало из старенького магнитофона. По словам артистки, это была песня, записанная сверху какого-то жесткого рэпа.

Звезда отметила, что Янис Тимма не помнит, как композиция там оказалась. Тогда он не знал, кто такая Анна Седокова, и даже когда они повстречались, спортсмен понятия не имел, что она пела в группе "ВИА Гра". "Судьба, предназначение, мистика?", – удивляется певица в своем инстаграм-аккаунте.

Знаменитость заверила, что всегда знала, что он – ее судьба, и они обязательно встретятся на одной дороге. Поклонники были шокированы и тронуты удивительной историей. "Мурашки по всему телу сопровождаются слезами. Любовь – она настоящая", – высказалась одна из подписчиц. Напомним, Анна Седокова старше своего избранника на десять лет.