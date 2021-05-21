"Многого не удалось совершить": балет поставил крест на мечтах Цискаридзе

Николай Цискаридзе принял участие в просветительском марафоне "Новое знание".

Подрастающему поколению артист рассказал о своем творческом пути. По словам танцора, он с 10 лет выступал на главной сцене страны, и это его ко многому обязывало. Как только Николай Цискаридзе почувствовал, что больше не может соответствовать тому уровню, который сам себе задал в начале карьеры, решил уйти на покой. "Мышцы в балете летают до определенного возраста. Потом уже тяжело", – отметил артист.

По словам танцора, в 40 лет он наконец почувствовал себя абсолютно счастливом человеком, потому что теперь мог многое себе позволить. Ради балета Николай Цискаридзе отказывал себе в простых человеческих радостях. Например, артист всегда мечтал кататься на лыжах и на коньках, но было нельзя. "Многого мне не удалось совершить из-за моей профессии", – заявил танцор.

Ректор Балетной академии им. Вагановой признался, что, несмотря на упущенные возможности, ни о чем не жалеет. Он верит, что в следующей жизни у него будут и лыжи, и коньки. Также артист признался, что сделал первым делом после того, как завершил карьеру. "Я наконец мог пожрать, что хотел. Стало не важно, какая у меня талия", – рассказал Николай Цискаридзе.

Последние годы танцор огромное внимание уделяет здоровью. Артист отметил, что годы берут свое, и теперь для него самое важное – чувствовать себя хорошо.